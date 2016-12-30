CNN сообщил о закрытии школы для детей дипломатов США в Москве

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Из-за введенных Вашингтоном санкций российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

По сведениям CNN, также закрывается ведомственный дом отдыха для сотрудников американкой дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.

Ранее американская сторона ввела санкции против России, объявив о высылке из страны 35 дипломатов РФ. Также госдеп заявил о закрытии двух "развлекательных комплексов (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство".

Вероятнее всего, речь идет о дипломатических "дачах" в Мэриленде и Нью-Йорке, которые используются для отдыха, праздничных приемов и культурных мероприятий.