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    CNN сообщил о закрытии школы для детей дипломатов США в Москве

    По сведениям CNN, также закрывается ведомственный дом отдыха для сотрудников американкой дипмиссиир

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Из-за введенных Вашингтоном санкций российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN.

    По сведениям CNN, также закрывается ведомственный дом отдыха для сотрудников американкой дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.

    Ранее американская сторона ввела санкции против России, объявив о высылке из страны 35 дипломатов РФ. Также госдеп заявил о закрытии двух "развлекательных комплексов (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство". 

    Вероятнее всего, речь идет о дипломатических "дачах" в Мэриленде и Нью-Йорке, которые используются для отдыха, праздничных приемов и культурных мероприятий.

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