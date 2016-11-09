CNN сообщил о победе Клинтон в Нью-Йорке

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон одержит победу на выборах в одном из крупнейших штатов США - Нью-Йорке.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, по результатам обработки одного процента бюллетеней Клинтон получает 72,3% голосов, Трамп - 25,2%.

Нью-Йорк даст победителю голоса 29 выборщиков - столько же, сколько и "сомневающаяся" Флорида, в которой с переменным успехом лидирует Трамп. За кандидата-республиканца также, по предварительным данным, проголосовал Техас с 38 выборщиками.

На данный момент Трамп опережает Клинтон по количеству своих представителей в Коллегии выборщиков.