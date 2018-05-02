CNN сообщил о перехвате российским Су-27 самолета США над Балтикой

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Российский истребитель Су-27 "непрофессионально" сблизился с американским самолётом Boeing P-8 Poseidon над Балтийским морем.

Как передает Report, об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

Как сообщает телеканал, во время сближения расстояние между самолётами составило порядка 20 футов (приблизительно 6 метров). Подчёркивается, что в таком состоянии самолёты пребывали около девяти минут.

При этом канал отмечает, что сближение не было опасным.