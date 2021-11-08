CNN сообщил о хакерской атаке на девять организаций со всего мира

CNN сообщил о хакерской атаке на девять организаций со всего мира

Специалисты в области кибербезопасности зафиксировали хакерскую атаку на девять организаций в сферах обороны, энергетики, здравоохранения, технологий и образования. Одна из пострадавших организаций находится в США. Как передает Report, об этом сообщает те

https://static.report.az/photo/78474a34-26ed-3276-b8c0-fe468a013960.jpg https://static.report.az/photo/78474a34-26ed-3276-b8c0-fe468a013960.jpg