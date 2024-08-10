CNN: Ситуация в Гаити стабилизировалась

Начало развертывания в Гаити международной миссии во главе с Кенией способствовало стабилизации ситуации в стране.

Начало развертывания в Гаити международной миссии во главе с Кенией способствовало стабилизации ситуации в стране.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

"Еще несколько месяцев назад невозможно было вообразить прогулку по главной артерии столицы Гаити. Здесь бесчинствовали банды, образовавшие свободный союз, они похищали мирных жителей, блокировали поставки продовольствия и воды и боролись с Гаитянской национальной полицией квартал за кварталом. С момента прибытия в конце июня иностранных полицейских сил, известных как Многонациональная миссия поддержки безопасности, рост числа преступных нападений здесь замедлился", - передает телеканал.

Однако отмечается, что банды пока еще пытаются проверить международную миссию на прочность. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем кенийце из состава миссии.

По словам премьера переходного периода Гарри Кониля, более 85% столичного района Порт-о-Пренс по-прежнему находится под контролем банд, около 600 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.