CNN: Штаб Байдена обсуждает смену предвыборной тактики после покушения на Трампа

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена обсуждает смену тактики в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа после стрельбы на его митинге.

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена обсуждает смену тактики в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа после стрельбы на его митинге.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их словам, штаб Байдена решает, как скорректировать критику в адрес Трампа, чтобы сосредоточиться больше на политических разногласиях, а не на личных нападках.

Демократы, как отмечается, сомневаются в уместности "нападать словесно" на Трампа после попытки покушения на него.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.