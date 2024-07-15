CNN: Секретная служба США не проверяла здание, с которого стреляли в Трампа

Секретная служба США не проводила проверку здания, с крыши которого было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Секретная служба США не проводила проверку здания, с крыши которого было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно информации, секретная служба делегировала обеспечение безопасности у этого здания местным правоохранительным органам, где предположительно должен был дежурить один сотрудник.

По сообщению телеканала NBC, секретная служба еще за несколько дней до митинга Трампа отметила крышу этого здания как точку потенциальной уязвимости в обеспечении безопасности экс-главы американской администрации, но несмотря на это, представителей местных правоохранительных органов во время покушения там не оказалось.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.