CNN: самолет НАТО отследил траекторию ракеты, упавшей на востоке Польши

Самолет Североатлантического альянса смог отследить траекторию ракеты, которая упала на территории Польши.
Как передает Report, с таким утверждением выступил телеканал CNN.
"Разведданные с курсом ракеты были предоставлены НАТО и Польше", - приводит телеканал слова представителя альянса. Вместе с тем он не предоставил информации о месте запуска ракеты.
По его словам, воздушное судно, отследившее ракету, совершало штатный разведывательный полет вокруг территории Украины и во вторник пролетало над территорией Польши.