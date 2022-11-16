CNN: самолет НАТО отследил траекторию ракеты, упавшей на востоке Польши

Самолет Североатлантического альянса смог отследить траекторию ракеты, которая упала на территории Польши.

Самолет Североатлантического альянса смог отследить траекторию ракеты, которая упала на территории Польши.

Как передает Report, с таким утверждением выступил телеканал CNN.

"Разведданные с курсом ракеты были предоставлены НАТО и Польше", - приводит телеканал слова представителя альянса. Вместе с тем он не предоставил информации о месте запуска ракеты.

По его словам, воздушное судно, отследившее ракету, совершало штатный разведывательный полет вокруг территории Украины и во вторник пролетало над территорией Польши.