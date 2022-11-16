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CNN: самолет НАТО отследил траекторию ракеты, упавшей на востоке Польши

CNN: самолет НАТО отследил траекторию ракеты, упавшей на востоке Польши Самолет Североатлантического альянса смог отследить траекторию ракеты, которая упала на территории Польши.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 08:20
CNN: самолет НАТО отследил траекторию ракеты, упавшей на востоке Польши

Самолет Североатлантического альянса смог отследить траекторию ракеты, которая упала на территории Польши.

Как передает Report, с таким утверждением выступил телеканал CNN.

"Разведданные с курсом ракеты были предоставлены НАТО и Польше", - приводит телеканал слова представителя альянса. Вместе с тем он не предоставил информации о месте запуска ракеты.

По его словам, воздушное судно, отследившее ракету, совершало штатный разведывательный полет вокруг территории Украины и во вторник пролетало над территорией Польши.

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Версия на английском языке CNN: NATO tracked missile that landed in Poland
Версия на азербайджанском языке CNN: “NATO təyyarəsi Polşanın şərqinə düşən raketin trayektoriyasını izləyib”

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