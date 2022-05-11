CNN: Россия применила до 12 единиц гиперзвукового оружия против Украины

Россия применила от 10 до 12 единиц гиперзвукового оружия во время войны в Украине.

Россия применила от 10 до 12 единиц гиперзвукового оружия во время войны в Украине.

Как передает Report, об этом CNN рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

По его словам, у США нет "идеального подсчета", однако количество гиперзвукового оружия, которое использовала Россия, "вероятно, составляет от 10 до 12 единиц".

Чиновник не уточнил даты и места запусков, но отметил, что официальные лица США наблюдали первое известное боевое применение российской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования "Кинжал" против здания на западе Украины.

В то же время он не подтвердил заявление Украины о том, что Россия запустила ракеты "Кинжал" по Одессе в прошлые выходные. По его словам, США не усмотрели признаков применения гиперзвукового оружия в этих ударах.

"Очевидно, что в прошлом мы видели, как они использовали гиперзвук и наносили удары по зданиям, но у меня нет ничего, что указывало бы на то, что они применялись в Одессе", - сказал чиновник.