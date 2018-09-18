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    CNN: Российский Ил-20 по ошибке сбили силы ПВО Сирии

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Российский военный самолет Ил-20 был сбит по ошибке сирийскими силами ПВО над Средиземным морем. Как передает Report, об  этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США.

    По их словам, самолёт был сбит во время отражения атаки израильской авиации по объектам в сирийской провинции Латакия. Другой источник телеканала подтвердил, что за ударом стоит Израиль.

    По информации телеканала, США получили информацию о пропаже самолёта из сообщения на международных частотах, в котором сирийская армия заявила о начале поисково-спасательной операции. 

    Ранее министерство обороны России сообщило, что российский военный самолет Ил-20 пропал над Средиземным морем у побережья Сирии. На его борту находятся 14 военнослужащих. Поисково-спасательная операция в зоне крушения продолжается.

    В пресс-службе армии обороны Израиля отказались комментировать заявление российского ведомства о налете израильских ВВС на Сирию.

    Официальный представитель Пентагона заявил, что США непричастны к ударам по Сирии.

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