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CNN: РФ отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, это не изменило ситуацию на поле боя

CNN: РФ отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, это не изменило ситуацию на поле боя В последние несколько месяцев Кремль отправил десятки тысяч новых российских военных в Украину для усиления линии фронта.
Другие страны
24 января 2023 г. 07:10
CNN: РФ отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, это не изменило ситуацию на поле боя

В последние несколько месяцев Кремль отправил десятки тысяч новых российских военных в Украину для усиления линии фронта.

Как передает Report со ссылкой на CNN, никакого результата такой переброс сил не дал. Поскольку солдаты прибыли на передовую "плохо экипированными, плохо обученными", для того чтобы быть "брошенными на поле боя".

"РФ направила войска в качестве замены или подкрепления для существующих частей вместо вновь организованных и сплоченных", - пишут журналисты, цитируя высокопоставленного представителя США.

CNN указывает, что чиновник также отметил, что они начали прибывать на поле боя после того, как Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в РФ в октябре 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке CNN: “Rusiya Ukraynaya on minlərlə yeni hərbçi göndərib, ancaq bu, durumu dəyişməyib”

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