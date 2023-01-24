CNN: РФ отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, это не изменило ситуацию на поле боя

В последние несколько месяцев Кремль отправил десятки тысяч новых российских военных в Украину для усиления линии фронта.
Как передает Report со ссылкой на
"РФ направила войска в качестве замены или подкрепления для существующих частей вместо вновь организованных и сплоченных", - пишут журналисты, цитируя высокопоставленного представителя США.
CNN указывает, что чиновник также отметил, что они начали прибывать на поле боя после того, как Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в РФ в октябре 2022 года.