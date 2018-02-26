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    CNN: Рейтинг популярности Трампа в США вновь опустился до минимальных значений

    54% респондентов не одобряют отношение Трампа к политике в области контроля над оборотом оружия© The Associated Press

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Лишь 35% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют  результаты нового социологического опроса, проведенного телеканалом CNN.

    Такой показатель популярности совпадает с рейтингом, зафиксированным в прошлом декабре и ставшим самым низким за все время президентства Трампа, вступившего в должность в январе прошлого года.

    Согласно результатам опроса, 54% респондентов не одобряют отношение Трампа к политике в области контроля над оборотом оружия. Вместе с тем рекордное число опрошенных (70%) выступили за ужесточение законодательства, регулирующего оборот огнестрельного оружия в США. Это самый высокий показатель среди всех опросов CNN, начиная с 1993 года.

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