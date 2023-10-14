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CNN: Разведка предупреждала США о возможной эскалации на Ближнем Востоке

CNN: Разведка предупреждала США о возможной эскалации на Ближнем Востоке Разведывательное сообщество США предупреждало американскую администрацию о возможном обострении палестино-израильского конфликта за несколько недель до того, как 7 октября из сектора Газа на территорию Израиля проникли боевики движения ХАМАС.
Другие страны
14 октября 2023 г. 02:51
CNN: Разведка предупреждала США о возможной эскалации на Ближнем Востоке

Разведывательное сообщество США предупреждало американскую администрацию о возможном обострении палестино-израильского конфликта за несколько недель до того, как 7 октября из сектора Газа на территорию Израиля проникли боевики движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена получила как минимум два доклада с оценкой ситуации, в основе которых лежали и разведданные, полученные от израильской стороны. В частности, 28 сентября отмечалось, что ХАМАС планирует нанести ракетные удары по границе с Израилем. 5 октября Центральное разведывательное управление США сообщило, что вероятность проявления насилия со стороны ХАМАС возросла. 6 октября среди американских чиновников "циркулировали сообщения от Израиля о необычайном росте активности со стороны ХАМАС", что указывало на неизбежность нападения, пишет телекомпания.

При этом американские оценки не содержали никаких тактических деталей и сведений о "невероятном масштабе и жестокости" операции, которую движение ХАМАС начало 7 октября.

"Проблема в том, что все это было "не ново". Это давно стало нормой в отношениях между ХАМАС и Израилем. Думаю, случилось следующее - все видели эти сообщения и думали: "Конечно-конечно. Мы знаем, как это будет", - считает собеседник CNN, близкий к американской разведке.

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Версия на азербайджанском языке CNN: ABŞ kəşfiyyatı Yaxın Şərqdəki mümkün eskalasiyadan xəbərdar olub

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