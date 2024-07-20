CNN: При выходе Байдена из президентской гонки демократы выдвинут Харрис

Представители Демократической партии все активнее склоняются к выбору вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы США, если Джо Байден откажется от участия в гонке.

Представители Демократической партии все активнее склоняются к выбору вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы США, если Джо Байден откажется от участия в гонке.

Как передает Report , об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Согласно внутренним опросам, демократы считают выдвижение Харрис наиболее полезным для "повышения энтузиазма" в партии.

Один из членов Палаты представителей от демократов сказал, что в качестве замены Джо Байдена нужно рассматривать Камалу Харрис, поскольку "она ведет активную кампанию под руководством президента". По данным CNN, демократам будет важно немедленно объединиться вокруг вице-президента.

Ранее сообщалось, что Джо Байден поручил провести опрос американцев насчет шансов вице-президента США Камалы Харрис шансы на победу в предвыборной гонке.

Источник CNN в Республиканской партии сообщил, что их партии будет выгодна замена Джо Байдена на Камалу Харрис. По его словам, республиканцы в таком случае поднимут вопрос легитимности выдвижения Харрис на пост президента, поскольку ее родители родились не на территории США.