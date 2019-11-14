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CNN: подозреваемый в стрельбе в Калифорнии мертв

​CNN: подозреваемый в стрельбе в Калифорнии мертв

Подозреваемый в стрельбе в школе в американском городе Санта-Кларита (штат Калифорния) мертв.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Как он отмечает, информацию о самоубийстве подозреваемого подтвердили сотрудники правоохранительных органов. Они в настоящее время проводят обыск в его доме.

По данным телеканала NBC и газеты LA Times, при стрельбе в школе в четверг пострадали семь человек. Помощник шерифа округа Лос-Анджелес Боб Бейзи в эфире телеканала CNN уточнил, что правоохранительные органы пока могут подтвердить информацию о пяти пострадавших. Он не пояснил, все ли эти лица получили огнестрельные ранения.

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