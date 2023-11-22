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CNN: Почти все из освобожденных ХАМАС заложников будут дети

CNN: Почти все из освобожденных ХАМАС заложников будут дети Заложниками, которых ХАМАС освободит, если удастся добиться соглашения с Израилем, будут дети.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 03:24
CNN: Почти все из освобожденных ХАМАС заложников будут дети

Заложниками, которых ХАМАС освободит, если удастся добиться соглашения с Израилем, будут дети.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, "почти все из заложников которых ХАМАС освободит будут дети". Как отметил другой источник, среди освобожденных заложников будут граждане Израиля и лица с двойным гражданством.

Ранее телекомпания NBC информировала, что переговорщики со стороны Израиля и ХАМАС достигли предварительного соглашения по освобождению заложников, теперь власти Израиля должны одобрить его.

Предварительное соглашение, указывает NBC, включает в себя обмен 50 женщин и детей, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, на около 150 палестинских заключенных. Как отмечается, число еще уточняется. Также, по соглашению, стороны могут объявить прекращение огня на четыре-пять дней и доставку топлива в сектор Газа.

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Версия на азербайджанском языке CNN: HƏMAS tərəfindən azad edilən girovların hamısı uşaq olacaq

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