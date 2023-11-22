CNN: Почти все из освобожденных ХАМАС заложников будут дети

Заложниками, которых ХАМАС освободит, если удастся добиться соглашения с Израилем, будут дети.

Заложниками, которых ХАМАС освободит, если удастся добиться соглашения с Израилем, будут дети.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, "почти все из заложников которых ХАМАС освободит будут дети". Как отметил другой источник, среди освобожденных заложников будут граждане Израиля и лица с двойным гражданством.

Ранее телекомпания NBC информировала, что переговорщики со стороны Израиля и ХАМАС достигли предварительного соглашения по освобождению заложников, теперь власти Израиля должны одобрить его.

Предварительное соглашение, указывает NBC, включает в себя обмен 50 женщин и детей, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, на около 150 палестинских заключенных. Как отмечается, число еще уточняется. Также, по соглашению, стороны могут объявить прекращение огня на четыре-пять дней и доставку топлива в сектор Газа.