CNN: Пентагон готовил план по отправке в Сирию новой группы военных

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Командование вооруженных сил США прорабатывало планы дополнительной отправки нескольких десятков военнослужащих в Сирию до заявления президента Дональда Трампа на прошлой неделе о необходимости скорейшего вывода американских войск из этой страны. Как передает Report, ссылаясь на ТАСС, об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны США и администрации главы государства.

По их данным, заявление Трампа привело в замешательство многих в Пентагоне, так как в ведомстве уже в течение нескольких дней прорабатывали предложение об увеличении численности американских войск в Сирии. На вторник было намечено заседание Совета национальной безопасности Белого дома, на котором планировалось обсудить дальнейшие планы по противодействию террористической группировке "Исламское государство".

Как поясняет телекомпания, не ясно, каким образом заявление Трампа отразится на согласовании и утверждении планов Пентагона.