CNN: Пелоси переизбрана в Палату представителей США

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси смогла переизбраться в штате Калифорния.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси смогла переизбраться в штате Калифорния.

Как передает Report, об этом прогнозирует телеканал CNN.

По данным же NBC News, она обгоняет соперника Джона Денниса от Республиканской партии с 82% голосов.

Однако, в случае если республиканцы займут большинство мест в палате представителей, спикер будет назначен из представителей их партии.

По данным онлайн-табло с результатами выборов от CNN, на выборах лидируют республиканцы (193 кандидата-республиканца против 170 демократов).

Пелоси работает в Палате представителей с 1987 года. Пост спикера Палаты представителей США она занимает с 2019 года.