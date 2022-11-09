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CNN: Пелоси переизбрана в Палату представителей США

CNN: Пелоси переизбрана в Палату представителей США Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси смогла переизбраться в штате Калифорния.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 11:55
CNN: Пелоси переизбрана в Палату представителей США

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси смогла переизбраться в штате Калифорния.

Как передает Report, об этом прогнозирует телеканал CNN.

По данным же NBC News, она обгоняет соперника Джона Денниса от Республиканской партии с 82% голосов.

Однако, в случае если республиканцы займут большинство мест в палате представителей, спикер будет назначен из представителей их партии.

По данным онлайн-табло с результатами выборов от CNN, на выборах лидируют республиканцы (193 кандидата-республиканца против 170 демократов).

Пелоси работает в Палате представителей с 1987 года. Пост спикера Палаты представителей США она занимает с 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Nensi Pelosi yenidən Nümayəndələr Palatasına seçilib”

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