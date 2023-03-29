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CNN: Новые маршруты США над Черным морем сокращают способность собирать разведданные

CNN: Новые маршруты США над Черным морем сокращают способность собирать разведданные Решение США о корректировке маршрутов над Черным морем после инцидента с падением беспилотника 14 марта ограничивает возможности американцев собирать разведанные.
Другие страны
29 марта 2023 г. 03:19
CNN: Новые маршруты США над Черным морем сокращают способность собирать разведданные

Решение США о корректировке маршрутов над Черным морем после инцидента с падением беспилотника 14 марта ограничивает возможности американцев собирать разведанные.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.

По его словам, использование ВВС США новых путей для полетов беспилотников значительно ограничивает способность Соединенных Штатов "собирать разведанные". Согласно информации телеканала, такое решение было принято после того, как беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря 14 марта. Тогда новые маршруты, по сведениям другого источника, стали частью кампании по снижению вероятности создания провокаций в регионе.

Телеканал отмечает, что на данный момент США продолжат полеты в международном воздушном пространстве, однако они будут проходить на расстоянии 64 км от границы Украины, а не 19 км, как это было до падения MQ-9 Reaper.

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