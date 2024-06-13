CNN: Лидеры G7 выделят Украине $50 млрд за счет замороженных активов России

Лидеры стран G7 намерены уже объявить о соглашении предоставить Украине кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.
Как передает
По сведениям его источника, участники переговоров структурировали сделку таким образом, чтобы все страны-участницы разделяли риски.
"Этот кредит будет в основном предоставлен США и дополнен деньгами из Европы", - отметил на брифинге источник на Елисейских полях.
Отмечается, что страны все еще обсуждают, как распределить расходы, если прибыли от российских активов будет недостаточно для покрытия потребностей.