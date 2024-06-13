CNN: Лидеры G7 выделят Украине $50 млрд за счет замороженных активов России

Лидеры стран G7 намерены уже объявить о соглашении предоставить Украине кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Лидеры стран G7 намерены уже объявить о соглашении предоставить Украине кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал CNN.

По сведениям его источника, участники переговоров структурировали сделку таким образом, чтобы все страны-участницы разделяли риски.

"Этот кредит будет в основном предоставлен США и дополнен деньгами из Европы", - отметил на брифинге источник на Елисейских полях.

Отмечается, что страны все еще обсуждают, как распределить расходы, если прибыли от российских активов будет недостаточно для покрытия потребностей.