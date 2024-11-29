CNN: Келлог предлагал частичное снятие санкций с РФ

Кандидат на должность спецпосланника по Украине и России в администрации Дональда Трампа Кит Келлог предлагал заморозить линии фронта в Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять санкции с России в обмен на прекращение огня.

Кандидат на должность спецпосланника по Украине и России в администрации Дональда Трампа Кит Келлог предлагал заморозить линии фронта в Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять санкции с России в обмен на прекращение огня.

Как передает Report , об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на план Келлога, подготовленный в апреле для America First Policy Institute.

Согласно плану, Россия получит ограниченное снятие санкций в случае согласия на перемирие, а полный их пересмотр будет возможен только при подписании мирного соглашения, которое будет устраивать Украину. Также предлагается ввести специальный сбор на экспорт российских энергоресурсов, чтобы использовать полученные средства для восстановления Украины.

Украина должна будет отказаться от вооруженного возвращения территорий, но сохранит право добиваться их дипломатическим путем. Келлог в апрельском плане утверждал, что дипломатическое решение может стать возможным "лишь после ухода Владимира Путина с поста президента России".

Напомним, что 27 ноября Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на должность своего помощника и спецпосланника США по Украине и России. Во время первого срока республиканца Келлог был помощником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.