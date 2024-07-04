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CNN: Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня

CNN: Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС, вероятно, приблизились к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
4 июля 2024 г. 05:50
CNN: Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС, вероятно, приблизились к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильский источник.

По его словам, Израиль и ХАМАС, по всей видимости, "на грани заключения рамочного соглашения". Как отмечает источник, в еврейском государстве полагают, что последний ответ ХАМАС позволит сторонам начать "детальные переговоры" для достижения соглашения.

Однако CNN подчеркивает, что судьба сделки еще не решена.

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Версия на азербайджанском языке CNN: İsrail və HƏMAS atəşkəs razılaşmasına yaxındır

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