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CNN: Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана

CNN: Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана Вооруженные силы Израиля занимаются подготовкой удара по иранской ядерной инфраструктуре, несмотря на переговоры Вашингтона и Тегерана.
Другие страны
21 мая 2025 г. 02:56
CNN: Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана

Вооруженные силы Израиля занимаются подготовкой удара по иранской ядерной инфраструктуре, несмотря на переговоры Вашингтона и Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правящих кругах США.

"Вероятность израильского удара по иранским ядерным объектам существенно возросла в последние месяцы, и перспектива заключения США и Ираном соглашения, в рамках которого Тегеран не откажется от всего урана, повышает вероятность этого удара"- заявил телеканалу один из чиновников.

Источникам неизвестно, приняли ли израильские власти окончательное решение об атаке, а американские разведданные не подтверждают намерения еврейского государства однозначно. Среди косвенных признаков подготовки к удару - перемещение техники и вооружений израильских ВВС и их маневры.

В то же время не исключается, что Израиль прибегает к демонстрации силы, чтобы принудить Иран пойти на серьезные уступки в вопросах ядерной программы.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Первый из них прошел 12 апреля в столице Омана Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Пятый раунд переговоров между Ираном и США может состояться в Риме с 24 по 25 мая.

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