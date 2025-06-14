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CNN: Иран атакует базы любой страны, которая защищает Израиль

CNN: Иран атакует базы любой страны, которая защищает Израиль Иран усилит свои атаки на Израиль и нацелится на региональные базы любой страны, которая попытается его защитить.
Другие страны
14 июня 2025 г. 04:13
CNN: Иран атакует базы любой страны, которая защищает Израиль

Иран усилит свои атаки на Израиль и нацелится на региональные базы любой страны, которая попытается его защитить.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу CNN высокопоставленный иранский чиновник.

"Иран в соответствии с международным правом оставляет за собой право решительно ответить этому режиму [Израилю], - сказал чиновник. - Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями".

Ранее иранский постпред при ООН заявил, что США причастны к израильским ударам по территории Ирана.

CNN со ссылкой на американского чиновника также сообщал, что американские ВМС и ВВС были задействованы для перехвата иранских ракет и беспилотников, запущенных по территории Израиля. При этом еще накануне госсекретарь США Марко Рубио предостерег Тегеран от каких-либо действий, направленных против американских военных и дипломатов, а также наносящих ущерб интересам Вашингтона в регионе.

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Версия на азербайджанском языке CNN: İran İsraili qoruyacaq istənilən ölkəyə hücum edəcək

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