CNN: Иран атакует базы любой страны, которая защищает Израиль

Иран усилит свои атаки на Израиль и нацелится на региональные базы любой страны, которая попытается его защитить.

Иран усилит свои атаки на Израиль и нацелится на региональные базы любой страны, которая попытается его защитить.

Как передает Report , об этом заявил телеканалу CNN высокопоставленный иранский чиновник.

"Иран в соответствии с международным правом оставляет за собой право решительно ответить этому режиму [Израилю], - сказал чиновник. - Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями".

Ранее иранский постпред при ООН заявил, что США причастны к израильским ударам по территории Ирана.

CNN со ссылкой на американского чиновника также сообщал, что американские ВМС и ВВС были задействованы для перехвата иранских ракет и беспилотников, запущенных по территории Израиля. При этом еще накануне госсекретарь США Марко Рубио предостерег Тегеран от каких-либо действий, направленных против американских военных и дипломатов, а также наносящих ущерб интересам Вашингтона в регионе.