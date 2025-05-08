CNN: Индия и Пакистан провели крупнейший воздушный бой в новейшей истории

Крупнейший воздушный бой между Индией и Пакистаном произошёл в ночь на 7 мая.

Крупнейший воздушный бой между Индией и Пакистаном произошел в ночь на 7 мая.

Как передает Report со ссылкой на CNN, Индия и Пакистан приняли участие в одном из самых масштабных воздушных боев в новейшей истории.

"Воздушный бой между пакистанскими и индийскими истребителями стал одним из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации", - заявил в комментарии CNN высокопоставленный представитель пакистанских сил безопасности.

По информации телеканала, в воздушной "схватке" с обеих сторон было задействовано в общей сложности 125 истребителей.

Источники в пакистанских силах безопасности сообщили CNN, что во время атаки индийской стороны пакистанским ВВС удалось сбить пять индийских истребителей и один беспилотник.

Отмечается, что ни одна из сторон не нарушила воздушного пространства противника, а обмен ракетными ударами в отдельных случаях происходил на дистанции более 160 километров.