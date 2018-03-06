CNN: Госслужащим США запретили активно поддерживать Трампа

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Госслужащим США запретили демонстрировать символику предвыборной кампании действующего президента Дональда Трампа на работе, так как он фактически объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства на выборах 2020 года, сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN.

"Запрет носит широкий характер и охватывает не только визуальные вещи и средства связи (включая электронную почту и социальные сети), которые в явной форме используются за или против переизбрания президента Трампа", - отмечает телеканал.

Данные дополнения были внесены в закон Хэтча, согласно которому служащим федеральных органов запрещается заниматься активной политической деятельностью при исполнении обязанностей.

Запрет, в частности, распространяется на ношение, демонстрацию и раздачу предметов с лозунгом Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой").