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    CNN: Госслужащим США запретили активно поддерживать Трампа

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Госслужащим США запретили демонстрировать символику предвыборной кампании действующего президента Дональда Трампа на работе, так как он фактически объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства на выборах 2020 года, сообщает Report со ссылкой на  телеканал CNN.

    "Запрет носит широкий характер и охватывает не только визуальные вещи и средства связи (включая электронную почту и социальные сети), которые в явной форме используются за или против переизбрания президента Трампа", - отмечает телеканал.

    Данные дополнения были внесены в закон Хэтча, согласно которому служащим федеральных органов запрещается заниматься активной политической деятельностью при исполнении обязанностей.

    Запрет, в частности, распространяется на ношение, демонстрацию и раздачу предметов с лозунгом Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой").

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