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CNN: Глава USAID направится на Ближний Восток для обсуждения гуманитарных поставок

CNN: Глава USAID направится на Ближний Восток для обсуждения гуманитарных поставок Глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр посетит на этой неделе Израиль, Западный берег реки Иордан и Иорданию.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 04:51
CNN: Глава USAID направится на Ближний Восток для обсуждения гуманитарных поставок

Глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр посетит на этой неделе Израиль, Западный берег реки Иордан и Иорданию.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, Пауэр встретится с представителями Палестинской национальной администрации, Израиля, Иордании, а также международных гуманитарных организаций. Цель поездки - "обсудить срочную необходимость расширить для мирного населения Газы доступ к гуманитарным и коммерческим поставкам", сообщил CNN представитель агентства.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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