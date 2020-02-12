CNN: Эндрю Янг выходит из предвыборной борьбы в США

Бизнесмен Эндрю Янг принял решение выйти из дальнейшего участия в предвыборной гонке Демократической партии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По ее информации, Янг сделает официальное заявление на этот счет в ближайшее время.

Число демократов-претендентов в кандидаты на пост президента США достигало 11 человек. Теперь их будет десять.

Продолжают вести борьбу в том числе бывший вице-президент США Джозеф Байден, экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, миллиардер из Калифорнии Том Стейер, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард.