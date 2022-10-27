CNN: Директор ЦРУ в октябре посетил Украину

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в октябре посетил Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в октябре посетил Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

"Будучи там, он подтвердил приверженность США предоставлению поддержки Украине... в том числе продолжению обмена разведданными", - приводит телеканал слова представителя американской администрации.

До этого Бернс посещал Украину в январе этого года. Как сообщал CNN, тогда глава ЦРУ встречался с Зеленским, а также с представителями украинского разведсообщества.