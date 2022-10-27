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CNN: Директор ЦРУ в октябре посетил Украину

CNN: Директор ЦРУ в октябре посетил Украину Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в октябре посетил Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Другие страны
27 октября 2022 г. 08:40
CNN: Директор ЦРУ в октябре посетил Украину

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в октябре посетил Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

"Будучи там, он подтвердил приверженность США предоставлению поддержки Украине... в том числе продолжению обмена разведданными", - приводит телеканал слова представителя американской администрации.

До этого Бернс посещал Украину в январе этого года. Как сообщал CNN, тогда глава ЦРУ встречался с Зеленским, а также с представителями украинского разведсообщества.

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Версия на английском языке CIA director traveled to Ukraine earlier this month, say reports
Версия на азербайджанском языке KİV: MKİ direktoru Ukraynaya gizli gedərək Zelenski ilə görüşüb

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