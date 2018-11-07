CNN: Демократы получат 238 мест в Палате представителей

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Представители Демократической партии получат 238 мест в Палате представителей Конгресса США, в то время как у их оппонентов из Республиканской партии будет 197 мест.

Как сообщает Report, это прогнозирует телеканал CNN.

В сенате большинство у представителей Республиканской партии — 50 мест против 41.

Ранее телеканал Fox News прогнозировал, что демократы получат большинство в Палате представителей. Отмечалось, что что если это произойдет, то демократы впервые за восемь лет получат большинство в Палате представителей.