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CNN: Будущему наступлению ВСУ может помешать ряд факторов

CNN: Будущему наступлению ВСУ может помешать ряд факторов Украинские войска могут начать свое наступление в любой момент, однако ряд факторов в состоянии его затянуть.
Другие страны
30 апреля 2023 г. 07:53
CNN: Будущему наступлению ВСУ может помешать ряд факторов

Украинские войска могут начать свое наступление в любой момент, однако ряд факторов в состоянии его затянуть.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, первым и самым главным таким фактором является российская оборонительная линия.

"У РФ было почти шесть месяцев, чтобы построить сложный комплекс обороны. Прорваться будет огромным испытанием", - говорится в материале CNN.

На спутниковых снимках, к которым получили доступ журналисты телеканала, видны сотни километров сложного оборонительного российского комплекса: слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей. В юго-восточной части Запорожской области возведены "тысячи оборонительных позиций". В целом укрепления построены на обширных территориях - от Крыма до Донецка.

Вторым фактором, ослабляющим будущее украинское наступление, является отсутствие внезапности.

По мнению телеканала, в отличие от внезапного наступления в сентябре прошлого года в Харьковской области, сейчас ВСУ не хватает "элемента неожиданности". Опасность для украинских войск заключается в том, что наступление не прорвет эшелонированную оборону российской армии на значительную глубину, а лишь превратится в бои на уровне дивизии, переходящие в серию столкновений взводов. И в таких многочисленных местных боях ВСУ могут просто увязнуть.

Третьим же фактором является постоянно сохраняющееся российское преимущество в воздухе. Доминирование российской авиации может свести на нет все военные усилия Киева.

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