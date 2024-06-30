CNN: Базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

Военные базы США в Европе переведены из-за угрозы теракта в состояние повышенной готовности.

Военные базы США в Европе переведены из-за угрозы теракта в состояние повышенной готовности.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, целью террористической атаки могут стать военный персонал или объекты США. Как отмечает один из чиновников, они столкнулись с таким уровнем угрозы впервые "как минимум за 10 лет".

Как указывают источники, военные повысили уровень боевой готовности в том числе в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США. Пока не ясно, какие разведданные стали причиной усиления мер безопасности. Но европейские власти ранее предупредили о потенциальной угрозе теракта во время проведения Олимпийских игр в Париже и чемпионата Европы по футболу в Германии.