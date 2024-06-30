О нас

CNN: Базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

CNN: Базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта Военные базы США в Европе переведены из-за угрозы теракта в состояние повышенной готовности.
Другие страны
30 июня 2024 г. 22:17
CNN: Базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

Военные базы США в Европе переведены из-за угрозы теракта в состояние повышенной готовности.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, целью террористической атаки могут стать военный персонал или объекты США. Как отмечает один из чиновников, они столкнулись с таким уровнем угрозы впервые "как минимум за 10 лет".

Как указывают источники, военные повысили уровень боевой готовности в том числе в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США. Пока не ясно, какие разведданные стали причиной усиления мер безопасности. Но европейские власти ранее предупредили о потенциальной угрозе теракта во время проведения Олимпийских игр в Париже и чемпионата Европы по футболу в Германии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Президент Кении заявил о гибели 19 человек во время протестов
Президент Кении заявил о гибели 19 человек во время протестов
30 июня 2024 г. 22:50
СМИ: Во Франции из-за крушения легкомоторного самолета погибли три человека
СМИ: Во Франции из-за крушения легкомоторного самолета погибли три человека
30 июня 2024 г. 21:39
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
30 июня 2024 г. 21:11
Президент ЮАР Рамапоса 30 июня объявит о создании нового правительства
Президент ЮАР Рамапоса 30 июня объявит о создании нового правительства
30 июня 2024 г. 20:18
Первый коммерческий космодром Китая готов к эксплуатации
Первый коммерческий космодром Китая готов к эксплуатации
30 июня 2024 г. 19:57
Ураган Берил в Атлантическом океане усилился до третьей категории
Ураган "Берил" в Атлантическом океане усилился до третьей категории
30 июня 2024 г. 19:39
На востоке Сирии в ходе вылазки террористов погибли четверо военнослужащих
На востоке Сирии в ходе вылазки террористов погибли четверо военнослужащих
30 июня 2024 г. 18:56
В Китае объявили высокий и высший уровень опасности из-за сильных ливней
В Китае объявили высокий и высший уровень опасности из-за сильных ливней
30 июня 2024 г. 18:41
Во Франции вырастет цена на газ
Во Франции вырастет цена на газ
30 июня 2024 г. 18:28
Китайская ракета-носитель разбилась в ходе испытаний
Китайская ракета-носитель разбилась в ходе испытаний
30 июня 2024 г. 18:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi