CNN: Байден воспользуется отсутствием Путина и Си на саммите G20

Президент США Джо Байден воспользуется отсутствием российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпиня на саммите G20, чтобы улучшить отношения Америки с развивающимися странами.

Президент США Джо Байден воспользуется отсутствием российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпиня на саммите G20, чтобы улучшить отношения Америки с развивающимися странами.

Как передает Report со ссылкой на CNN, нынешний саммит будет посвящен развивающимся странам и изменениям климата. Байден же, в свою очередь, намерен фокусироваться на поддержке таких стран, а также противостоянии растущей военной и экономической агрессии со стороны России и Китая.

Важнейшая цель Байдена на G20 будет сосредоточена вокруг предложенных реформ Всемирного банка и других многосторонних банков развития, а также увеличения финансирования для учреждений, которые сосредоточены на поддержке развивающихся стран.

Но кроме конкретных реформ представители администрации надеются, что присутствие Байдена на саммите и его сосредоточенность на укреплении банков будут посылать сообщения о преданности США этим странам.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты садятся за стол переговоров и говорят: "Хорошо, мы знаем, что нам нужно реагировать на потребности развивающихся стран", - сказал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Контраст между присутствием Байдена на саммите, включающим ряд развивающихся стран, и отсутствием Си также даст американскому президенту возможность подчеркнуть приверженность США таким странам.

"Поскольку там нет президента Китая, участие президента Байдена будет заметным, и это даст сигнал региону и всему миру, что обязательства США жесткие, а у Китая, вероятно, есть другая рыба, которую можно жарить", - сказал старший научный сотрудник и директор китайской программы Центра Стимсона Юнь Сунь.

Для Байдена отсутствие Си и Путина означает как упущенную возможность, так и открытие, поскольку все трое соревнуются за влияние на мировой арене, отмечает CNN.