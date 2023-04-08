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CNN: Байден объявит о намерении повторно баллотироваться в президенты летом

CNN: Байден объявит о намерении повторно баллотироваться в президенты летом Президент США Джо Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок, однако о своем решении объявит летом.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 04:46
CNN: Байден объявит о намерении повторно баллотироваться в президенты летом

Президент США Джо Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок, однако о своем решении объявит летом.

Как передает Report, об этом отметил телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Я думаю, маловероятно, что он в конечном итоге решит не баллотироваться на этот раз. Ему нужно будет сделать это достаточно быстро, чтобы другие кандидаты могли выйти на поле и быть конкурентоспособными", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Байден не собирается заявлять о точных сроках своего выдвижения на выборы президента Соединенных Штатов.

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