CNN: Байден и Зеленский проведут личную встречу в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретится с президентом США Джо Байденом, их встреча в настоящий момент прорабатывается.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретится с президентом США Джо Байденом, их встреча в настоящий момент прорабатывается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

"Кажется, что он (Зеленский) сможет лично обратиться к президенту Байдену, в настоящее время ведется планирование визита президента Зеленского в Белый дом для личной встречи с президентом Байденом", - сказал журналист телеканала в прямом эфире.

Он отметил, что визит Зеленского в Вашингтон совпадет с объявлением о новом американском пакете военной помощи Украине. Вместе с тем, указывает телеканал, решение по поставкам Киеву систем противоракетной обороны Patriot до сих пор не принято.

Ранее во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский в среду, 21 декабря, посетит американскую столицу и выступит с речью на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Ожидается, что он поблагодарит законодателей за миллиарды долларов военной помощи Украине, а также попросит увеличить объемы предоставляемых Киеву финансовых средств. Как напоминает портал, это будет первый визит Зеленского в США с начала военных действий в Украине.