CNBC: Миллиардер Баффетт раскритиковал торговую политику Трампа

Глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, входящий по версии журнала Forbes в пятерку богатейших людей планеты (состояние - $168,2 млрд), подверг критике торговую политику президента США Дональда Трампа.

Глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, входящий по версии журнала Forbes в пятерку богатейших людей планеты (состояние - $168,2 млрд), подверг критике торговую политику президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNBC.

"Торговля не должна быть оружием. Я думаю, что чем более будет процветать остальной мир, тем более будем процветать и мы, тем безопаснее будем себя чувствовать мы и наши дети", - цитирует CNBC заявление миллиардера, сделанное им на встрече с инвесторами его холдинга.

Миллиардер обратил внимание инвесторов на то, что протекционистская политика может негативно сказаться на американской экономике в долгосрочной перспективе. "Мы в США должны стремиться торговать с остальным миром", - убежден Баффетт.

Напомним, что Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Затем американский лидер заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%".

Одновременно американский лидер повысил пошлины на китайскую продукцию до 125%. Ранее также был введен тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США. Суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время достигают 145%.