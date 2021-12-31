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Cмычка газопровода между Литвой и Польшей вступит в строй в середине 2022 года

Cмычка газопровода между Литвой и Польшей вступит в строй в середине 2022 года Ветка магистрального газопровода, соединяющая газовые сети Литвы и Польши, с дальнейшим выходом балтийской республики в газотранспортную систему Западной Европы вступит в строй в полном масштабе примерно через шесть месяцев. Как передает Report со ссылкой
Другие страны
31 декабря 2021 г. 17:44
Cмычка газопровода между Литвой и Польшей вступит в строй в середине 2022 года

Ветка магистрального газопровода, соединяющая газовые сети Литвы и Польши, с дальнейшим выходом балтийской республики в газотранспортную систему Западной Европы вступит в строй в полном масштабе примерно через шесть месяцев. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу издание Kauno diena.

"Планируется, что участники рынка природного газа смогут пользоваться этим газопроводом в середине 2022 года", - цитирует газета оператора литовских электроэнергетических сетей Litgrid. Как отмечается, более точный срок ввода смычки в эксплуатацию предстоит установить операторам газотранспортных сетей Литвы и Польши.

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