Cмычка газопровода между Литвой и Польшей вступит в строй в середине 2022 года

Ветка магистрального газопровода, соединяющая газовые сети Литвы и Польши, с дальнейшим выходом балтийской республики в газотранспортную систему Западной Европы вступит в строй в полном масштабе примерно через шесть месяцев. Как передает Report со ссылкой

Ветка магистрального газопровода, соединяющая газовые сети Литвы и Польши, с дальнейшим выходом балтийской республики в газотранспортную систему Западной Европы вступит в строй в полном масштабе примерно через шесть месяцев. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу издание Kauno diena.

"Планируется, что участники рынка природного газа смогут пользоваться этим газопроводом в середине 2022 года", - цитирует газета оператора литовских электроэнергетических сетей Litgrid. Как отмечается, более точный срок ввода смычки в эксплуатацию предстоит установить операторам газотранспортных сетей Литвы и Польши.