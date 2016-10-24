CМИ: На востоке Индии ликвидированы более 20 боевиков-маоистов

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ На востоке Индии в ходе полицейской спецоперации ликвидирован 21 боевик-маоист, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на границе штатов Андхра-Прадеш и Орисса. Полиция атаковала боевиков, когда они проводили встречу в расположенном в джунглях лагере примерно в 10 км от города Малкангири штата Орисса. По данным телеканала, всего в лагере находилось около 50-60 боевиков.

Операция была проведена на основе полученной полицией информации о готовящейся встрече.

В полиции также предполагают, что среди ликвидированных боевиков могут быть высокопоставленные деятели маоистского подполья.

Боевики-маоисты, которых в Индии называются наксалитами, активно действуют в ряде штатов страны — Бихаре, Чхаттисгархе, Джаркханде, Ориссе и других. Боевики ведут партизанскую войну, укрываясь в джунглях и совершая вылазки в населенные пункты для нападений на представителей властей.