CMA CGM приостановила контейнерные перевозки по Красному морю

Французская транспортная группа CMA CGM приостанавливает контейнерные перевозки по Красному морю.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
“CMA CGM глубоко обеспокоена недавними нападениями на коммерческие суда, происходящие в регионе Красного моря. Ситуация продолжает ухудшаться, и беспокойство по поводу безопасности растет. В связи с этим мы решили проинструктировать все контейнеровозы CMA CGM в этом районе, которые должны пройти через Красное море, достичь безопасных районов и приостановить свое плавание", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.
Ранее сообщалось, что 16 декабря ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).
15 декабря датская судоходная компании AP Moller-Maersk заявила, что приостановит контейнерные перевозки по Красному морю до дальнейшего уведомления. Так, после нападения на грузовое судно Maersk Gibraltar, датская компания дала указание всем своим судам, которые находятся в этом районе и должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить их рейс до дальнейшего уведомления.
Компания также сообщила, что направит суда в обходной путь вокруг берегов Африки.
После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в Газе не будет прекращена. Только 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.