CMA CGM приостановила контейнерные перевозки по Красному морю

Французская транспортная группа CMA CGM приостанавливает контейнерные перевозки по Красному морю.

Французская транспортная группа CMA CGM приостанавливает контейнерные перевозки по Красному морю.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

“CMA CGM глубоко обеспокоена недавними нападениями на коммерческие суда, происходящие в регионе Красного моря. Ситуация продолжает ухудшаться, и беспокойство по поводу безопасности растет. В связи с этим мы решили проинструктировать все контейнеровозы CMA CGM в этом районе, которые должны пройти через Красное море, достичь безопасных районов и приостановить свое плавание", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что 16 декабря ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

15 декабря датская судоходная компании AP Moller-Maersk заявила, что приостановит контейнерные перевозки по Красному морю до дальнейшего уведомления. Так, после нападения на грузовое судно Maersk Gibraltar, датская компания дала указание всем своим судам, которые находятся в этом районе и должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить их рейс до дальнейшего уведомления.

Компания также сообщила, что направит суда в обходной путь вокруг берегов Африки.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в Газе не будет прекращена. Только 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.