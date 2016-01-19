Cкончался старейший мужчина на планете

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Японии в возрасте 112 лет скончался старейший житель планеты Ясутаро Коидэ. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители больницы в городе Нагоя, где он проходил лечение.

Причиной смерти стала хроническая сердечная недостаточность.

Долгожитель родился 13 марта 1903 года в городе Цуруга в префектуре Фукуи. В Нагою он переехал в возрасте 107 лет. Практически до самой смерти он не имел серьезных проблем со здоровьем и мог читать без очков.