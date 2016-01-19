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    Cкончался старейший мужчина на планете

    В Японии в возрасте 112 лет скончался старейший житель планеты Ясутаро Коидэ

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Японии в возрасте 112 лет скончался старейший житель планеты Ясутаро Коидэ. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом заявили представители больницы в городе Нагоя, где он проходил лечение. 

    Причиной смерти стала хроническая сердечная недостаточность. 

    Долгожитель родился 13 марта 1903 года в городе Цуруга в префектуре Фукуи. В Нагою он переехал в возрасте 107 лет. Практически до самой смерти он не имел серьезных проблем со здоровьем и мог читать без очков.


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