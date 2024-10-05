Cистемы прослушки телефонных разговоров США подверглись хакерскому взлому

Ряд американских провайдеров широкополосного доступа в интернет подверглись масштабной атаке со стороны китайских хакеров.

Ряд американских провайдеров широкополосного доступа в интернет подверглись масштабной атаке со стороны китайских хакеров.

Как передает Report, об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно информации, атака была нацелена на сбор разведывательных данных, включая использование систем, связанных с телефонной прослушкой.

"Хакеры могли месяцами или дольше иметь доступ к сетевой инфраструктуре, используемой для взаимодействия с легальными запросами США на данные связи, что представляет собой серьезный риск для национальной безопасности. Злоумышленники также имели доступ к другим траншам более общего интернет-трафика", - отмечает издание.

Издание утверждает, что за атакой на ряд американских провайдеров стоит китайская хакерская группа Salt Typhoon.

Отмечается, что группа потенциально могла получить доступ к информации из систем, которые федеральное правительство использует для запросов на прослушивание телефонных разговоров, санкционированных судом.