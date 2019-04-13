​Cирийские ПВО перехватили несколько ракет в провинции Хама

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили несколько ракет в провинции Хама на западе страны.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом в субботу сообщило агентство SANA.

По его данным, сирийские ПВО осуществили перехват "вражеских ракет" в районе города Масьяф в Хаме.

Как отмечает SANA, в пятницу сирийская армия обстреляла позиции боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" в северной части Хамы в ответ на нарушение режима перемирия. В результате, по данным агентства, были ликвидированы несколько боевиков, также была уничтожена их техника.