Cирийская разведка арестовала одного из главарей ИГИЛ

Служба общей разведки Сирии арестовала одного из главарей экстремистской организации ИГИЛ известного по прозвищу Абу аль-Харис аль-Ираки.

Служба общей разведки Сирии арестовала одного из главарей экстремистской организации ИГИЛ известного по прозвищу Абу аль-Харис аль-Ираки.

Как передает Report , об этом сообщили агентству SANA источники в спецслужбе.

По их информации, аль-Ираки был, в том числе ответственен за подготовку террористических атак.

Кроме того, он был одним из организаторов предотвращенного силами безопасности новых властей Сирии взрыва в мечети Сейида-Зейнаб на юге Дамаска.

Отметим, что 11 января сирийские силы безопасности провели операцию, в результате которой были арестованы члены ИГИЛ, вовлеченные в подготовку теракта в мечети. Спецслужба заверила, что использует "все свои возможности для противодействия преступным акциям, нацеленным против всех религиозных общин Сирии".