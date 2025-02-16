О нас

Cирийская разведка арестовала одного из главарей ИГИЛ

Cирийская разведка арестовала одного из главарей ИГИЛ Служба общей разведки Сирии арестовала одного из главарей экстремистской организации ИГИЛ известного по прозвищу Абу аль-Харис аль-Ираки.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 03:41
Cирийская разведка арестовала одного из главарей ИГИЛ

Служба общей разведки Сирии арестовала одного из главарей экстремистской организации ИГИЛ известного по прозвищу Абу аль-Харис аль-Ираки.

Как передает Report, об этом сообщили агентству SANA источники в спецслужбе.

По их информации, аль-Ираки был, в том числе ответственен за подготовку террористических атак.

Кроме того, он был одним из организаторов предотвращенного силами безопасности новых властей Сирии взрыва в мечети Сейида-Зейнаб на юге Дамаска.

Отметим, что 11 января сирийские силы безопасности провели операцию, в результате которой были арестованы члены ИГИЛ, вовлеченные в подготовку теракта в мечети. Спецслужба заверила, что использует "все свои возможности для противодействия преступным акциям, нацеленным против всех религиозных общин Сирии".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Глава МИД: Китай надеется на открытое сотрудничество с ЕС
Глава МИД: Китай надеется на открытое сотрудничество с ЕС
16 февраля 2025 г. 03:04
В офисе Нетаньяху назвали число удерживаемых в секторе Газа заложников
В офисе Нетаньяху назвали число удерживаемых в секторе Газа заложников
16 февраля 2025 г. 02:52
СМИ: Украина работает над предложением для США по помощи за полезные ископаемые
СМИ: Украина работает над предложением для США по помощи за полезные ископаемые
16 февраля 2025 г. 01:53
В давке на вокзале Нью-Дели погибли минимум 15 человек
В давке на вокзале Нью-Дели погибли минимум 15 человек
16 февраля 2025 г. 01:06
Келлог заявил, что Россия должна будет пойти на территориальные уступки
Келлог заявил, что Россия должна будет пойти на территориальные уступки
16 февраля 2025 г. 00:38
В церкви на востоке ДР Конго обнаружены более 70 тел ранее похищенных людей
В церкви на востоке ДР Конго обнаружены более 70 тел ранее похищенных людей
16 февраля 2025 г. 00:19
ЦАХАЛ атаковал командира воздушного подразделения Хезболлах в Ливане
ЦАХАЛ атаковал командира воздушного подразделения "Хезболлах" в Ливане
15 февраля 2025 г. 23:37
В Мюнхене после наезда автомобиля на толпу погибли два человека
В Мюнхене после наезда автомобиля на толпу погибли два человека
15 февраля 2025 г. 23:28
Главы МИД G7 проведут следующую встречу 12-14 марта
Главы МИД G7 проведут следующую встречу 12-14 марта
15 февраля 2025 г. 22:57
США могут завершить разработку плана по Украине в ближайшее время
США могут завершить разработку плана по Украине в ближайшее время
15 февраля 2025 г. 22:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi