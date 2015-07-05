Ципрас заявил, что с большим оптимизмом ожидает итоги референдума

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в присутствии десятков журналистов проголосовал в воскресенье на референдуме по условиям соглашения страны с международными кредиторами.

После голосования глава правительства заявил журналистам, что настроен оптимистично. По его словам, никто не сможет игнорировать волю греческого народа.

Под вспышки фотокамер Ципрас получил бюллетень, быстро заполнил его в кабинке, вышел из нее, вложил бюллетень в конверт, заклеил его и опустил в урну для голосования. Когда журналисты бросились вслед за премьером, на выходе из участка образовалась небольшая давка. В фойе школы, где расположен участок, Ципрас встал на стул, чтобы его могли лучше видеть, и произнес краткую речь.

"Сегодня праздник, потому что демократия - это праздник и радость. Демократия побеждает страх и шантаж, наступает освобождение", - сказал премьер. По его словам, народ направляет послание достоинства, решительности, что выбор - в его руках.

"Могут не обращать внимания на правительство, но никто не может не обращать внимания на волю людей, их желание взять жизнь в свои руки. Я уверен, что с завтрашнего дня мы откроем дорогу и для других народов Европы, дорогу возвращения настоящих ценностей демократии", - сказал Ципрас. "Я очень оптимистичен", - добавил он.

Бывший глава правительства Антонис Самарас, в свою очередь, после голосования был краток. "Сегодня мы, греки, решаем судьбу нашей страны. Мы голосуем за Грецию, за Европу", - сказал он.