Ципрас: Европа находится "на перепутье" в борьбе с проблемой беженцев

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Европа находится "на перепутье" в выборе модели разрешения кризиса с беженцами".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

"Это очень сложное перепутье для будущего Европы и ее идентичности. Мы должны понять, что нам надо", - заявил Ципрас.

"Я думаю, что сейчас есть две стороны Европы… Одно лицо - это лицо Греции, где бедные греческие люди пытаются разместить беженцев, дать им еду. Другое лицо Европы - это лицо Венгрии, строящей границы, когда путем насилия они пытаются прогнать их (беженцев)", - добавил греческий премьер.