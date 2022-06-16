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Ципи Ливни: Бакинский форум- возможность для обсуждения важных вопросов

Ципи Ливни: Бакинский форум- возможность для обсуждения важных вопросов Как сообщает Report, об этом экс-министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила в ходе панельных обсуждений "Пересмотр глобальной архитектуры безопасности и перспективы мира" на IX Глобальном Бакинском форуме.
Другие страны
16 июня 2022 г. 17:29
Ципи Ливни: Бакинский форум- возможность для обсуждения важных вопросов

Глобальный Бакинский форум - хорошая возможность для обсуждения важных и актуальных вопросов.

Как сообщает Report, об этом экс-министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила в ходе панельных обсуждений "Пересмотр глобальной архитектуры безопасности и перспективы мира" на IX Глобальном Бакинском форуме.

Она поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева и организаторов форума за его проведение и создание подобной глобальной площадки для обсуждений.

Ципи Ливни также отметила важность мультикультурализма и необходимость реформирования ООН.

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Версия на английском языке Tzipi Livni: Baku forum - opportunity to discuss important issues
Версия на азербайджанском языке Tzipi Livni: “Bakı Forumu mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı fürsətdir”

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