СМИ: сильный пожар прервал празднование Сонгкрана на набережной Пхукета

Сильный пожар, начавшийся в результате взрыва электрического трансформатора, прервал в пятницу вечером празднование тайского Нового года (Сонгкрана) на морской набережной района Патонг на всемирно известном курортном острове Пхукет в Таиланде, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщает в субботу новостной интернет-портал Thaiger.

Пожар, начавшийся в разгар новогоднего веселья, когда на набережной шли обычные для Сонгкрана "водные баталии", быстро охватил несколько зданий, однако, по информации портала, людям удалось покинуть загоревшиеся здания в первые секунды после возгорания, и в пожаре никто не пострадал.

Полиции пришлось очистить от празднующих часть набережной и так называемый "Банановый променад" - Banana Walk, а также перекрыть улицу Бангла для подъезда пожарных машин.

Пожарным понадобилось около часа, чтобы сначала ограничить распространение пожара, а затем потушить его. В борьбе с огнем участвовали две пожарные машины, сообщает портал.