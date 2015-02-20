Циклон обесточил более 30 тыс. домов в Австралии

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Мощный тропический циклон "Марсия" обрушился в пятницу на восточное побережье Австралии, обесточив более 30 тыс. домов в штате Квинсленд, cообщает Report со ссылкой на BBC.

По информации австралийских СМИ, циклон привел к массовым обрывам линий электропередач и срывал крыши с домов. По предварительным данным, погибших в результате ЧП нет.

Одновременно в пятницу на северное побережье Австралии обрушился другой тропический циклон - "Лэм". Поскольку его удар пришелся на малонаселенные территории, он не нанес значительного ущерба.

Власти охваченных стихией территорий призывают жителей не выходить на улицу и укрываться в наиболее крепких частях помещений.