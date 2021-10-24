О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЦИК: Явка на президентских выборах в Узбекистане составила более 80%

ЦИК: Явка на президентских выборах в Узбекистане составила более 80% Явка избирателей на проходящих в Узбекистане президентских выборах к закрытию участков в 20:00 по местному времени (19:00 - бакинское время) составила 80,8%.
Другие страны
24 октября 2021 г. 22:04
ЦИК: Явка на президентских выборах в Узбекистане составила более 80%

Явка избирателей на проходящих в Узбекистане президентских выборах к закрытию участков в 20:00 по местному времени (19:00 - бакинское время) составила 80,8%.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции глава ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.

"К настоящему моменту проголосовали 16 036 914 граждан, что составляет 80,8% от общего числа избирателей", - сообщил он, добавив, что окончательные данные уточнят в понедельник с учетом граждан, голосующих за рубежом, где выборы еще продолжаются.

На внеочередных президентских выборах в 2016 году явка к этому времени составляла 87,83%. Для признания выборов состоявшимися в них должны были принять участие не менее 33% зарегистрированных избирателей.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. В республике было открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. Мониторинг избирательного процесса проводят более тысячи международных наблюдателей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоMSK: Özbəkistanda prezident seçkilərində fəallıq 80%-i ötüb

Самое важное

В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы
В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы
24 октября 2021 г. 14:37
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
23 октября 2021 г. 18:29
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
22 октября 2021 г. 13:53
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
22 октября 2021 г. 13:45
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
22 октября 2021 г. 13:40
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
22 октября 2021 г. 12:27
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
Год назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном
ВидеоГод назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном
22 октября 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi