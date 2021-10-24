ЦИК: Явка на президентских выборах в Узбекистане составила более 80%

Явка избирателей на проходящих в Узбекистане президентских выборах к закрытию участков в 20:00 по местному времени (19:00 - бакинское время) составила 80,8%.

Явка избирателей на проходящих в Узбекистане президентских выборах к закрытию участков в 20:00 по местному времени (19:00 - бакинское время) составила 80,8%.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции глава ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.

"К настоящему моменту проголосовали 16 036 914 граждан, что составляет 80,8% от общего числа избирателей", - сообщил он, добавив, что окончательные данные уточнят в понедельник с учетом граждан, голосующих за рубежом, где выборы еще продолжаются.

На внеочередных президентских выборах в 2016 году явка к этому времени составляла 87,83%. Для признания выборов состоявшимися в них должны были принять участие не менее 33% зарегистрированных избирателей.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. В республике было открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. Мониторинг избирательного процесса проводят более тысячи международных наблюдателей.