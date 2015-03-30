ЦИК Узбекистана объявит предварительные результаты выборов президента

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Узбекистана в понедельник огласит предварительные результаты выборов президента.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что эти результаты подытожат избирательную кампанию, в которой приняли участие четыре кандидата.

Претендентов на высший государственный пост ЦИК зарегистрировал 14 февраля. От Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) выдвинут действующий глава государства Ислам Каримов, от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) - председатель ее Центрального совета Хатамжон Кетмонов, от Демократической партии "Миллий тикланиш" - член ее фракции в парламенте Акмал Саидов и от Социал-демократической партии "Адолат" - председатель ее исполкома Наримон Умаров.

Кандидаты вели довольно активную агитацию вплоть до дня выборов.

Более чем 20 млн. избирателей Узбекистана должны были сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов. Они активно провели день голосования, обеспечив уже на 10:00 часов местного времени (08:00 мск), в соответствии с законодательством, признание выборов состоявшимися.

Явка, по предварительным данным ЦИК, составила 91,01% от числа внесенных в список избирателей. Гражданам, среди которых было и около 2 млн. молодых людей, впервые принявших участие в голосовании, не помешала по-настоящему зимняя пурга, разразившаяся во второй половине дня.